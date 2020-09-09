Александр Лукашенко прилетит в Москву на следующей неделе

Появилась информация о дате визита белорусского президента Александра Лукашенко в столицу нашей страны. Существует большая вероятность, что встреча глав двух государств состоится на следующей неделе.
В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", — сообщил Telegram-канал "Пул первого".
Напомним, что ранее Александр Лукашенко положительно оценил возможность вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации в качестве союзного государства.
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