Александр Лукашенко прилетит в Москву на следующей неделе

Появилась информация о дате визита белорусского президента Александра Лукашенко в столицу нашей страны. Существует большая вероятность, что встреча глав двух государств состоится на следующей неделе.

В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", — сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Напомним, что ранее Александр Лукашенко положительно оценил возможность вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации в качестве союзного государства.