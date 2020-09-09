Первый заместитель председателя ГД РФ Константин Затулин положительно оценил письмо Тихановской. Он сказал, что если написанное в письме это правда, то нужно доверять таким словам.

"Нам это заявление нужно оценивать, безусловно, положительно. Если верить в то, что сама Тихановская и те, кто ее поддерживают, разделяют это мнение, то в этом случае нужно выразить удовлетворение. Но понятно, что за Россию в Белоруссии тоже ведется борьба", — сказал Затулин.