Научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев дал свою оценку решению Трампа о выводе войск. Он сказал, что выполнение предвыборных обещаний — это, безусловно, хорошо. А Трамп обещал вывести войска. Но президенту придётся отстаивать своё решение. В противовес ему могут выступить демократы.

"Надо сказать, что Трамп строит свою предвыборную стратегию на том, что он — тот политик, который держит свои обещания, в особенности в таком очень опасном и остром моменте, как зарубежные военные операции, которые в последнее время особенной популярностью в Америке не пользовались. Хотя бы потому, что это, как говорится, постоянные гробы. Парадокс состоит в том, что демократы, контролирующие палату представителей, против вывода американских войск и из Афганистана, Ирака, и из Германии. Что лишний раз подчеркивает, что Трамп здесь свои очки набирает", — сказал Владимир Васильев.

"Это решение администрация сейчас срочно пытается вставить в законопроект об оборонном бюджете, который должен быть принят до 1 октября. И здесь возможна определенного рода борьба, потому что Трамп пообещал наложить вето на этот законопроект, если не будут выполнены его требования. Самый главный пункт там — это переименование военных баз на территории США, в основном на юге, названные в честь лидеров Конфедерации. Администрация также планирует, что пробьет положение о том, что войска будут выведены. С моей точки зрения, у администрации есть шанс это протолкнуть", — отметил американист.