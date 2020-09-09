Министерство иностранных дел России официально назвало действия Германии неконструктивными, а постоянные нападки — безосновательными.

Также российское ведомство отметило, что Германия по-прежнему не даёт оперативных и правдивых ответов по ситуации с Алексеем Навальным.

"Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", — также сказано в комментарии на сайте МИД РФ.