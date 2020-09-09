Владимир Жириновский: несколько дней голосования - это плохая идея

Лидер партии ЛДПР очень негативно высказался о формате предстоящих выборов. Он заявил, что понимает, почему был предложен такой формат. И что в условиях пандемии это может быть целесообразным. Но также это даёт возможность подлогов и других махинаций с результатами выборов.