Лидер партии ЛДПР очень негативно высказался о формате предстоящих выборов. Он заявил, что понимает, почему был предложен такой формат. И что в условиях пандемии это может быть целесообразным. Но также это даёт возможность подлогов и других махинаций с результатами выборов.
"Уже в пятницу начинается многодневное голосование. С точки зрения, чтобы люди не скапливались на избирательном участке, это может быть целесообразно, но с точки зрения контроля это не лезет ни в какие рамки", — сказал Владимир Жириновский.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?