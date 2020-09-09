Представитель Еврокомиссии Петер Стано выразил официальное недоверие Лукашенко от Евросоюза. Он также заявил, что считает правильным верить медработникам, специалистам своего дела, нежели перехватам таинственных разговоров. Кроме того, Евросоюз считает, что Лукашенко легко пойдёт на любые спекуляции.
"Мы видели спекуляции Лукашенко, и скорее поверим на слово специалистам-медикам, проводившим тесты", — сказал Петер Стано.
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