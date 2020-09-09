Дмитрий Медведев отчитался о работе партии "Единая Россия". По его словам, большая часть запланированного уже выполнена. Осталось реализовать всё остальное и пора составлять новые планы. К тому же в следующем году состоятся выборы и к ним нужно подготовить предвыборную программу. Основной акцент в ней будет сделан на социальную политику партии.

"Предвыборная программа "Единой России", с которой мы шли на выборы парламента седьмого созыва, в значительной степени реализована. Но есть и вопросы, над которыми надо будет еще работать в дальнейшем. Нужно двигаться дальше, поскольку запрос общества к органам власти на социальную справедливость, безусловно, постоянно растет", — сказал Медведев.

"Основу этой программы должны составить "наказы" граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов, ну и реализация в целом общих положений Конституции РФ, включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан нашей страны", — добавил председатель партии.