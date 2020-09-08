Последний день года должен быть выходным. Это необходимо закрепить на законодательном уровне.
Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что фракция ЛДПР ещё в прошлом году выступала с такой инициативой. Если бы правительство тогда её поддержало, то официальный выходной 31 декабря россияне получили бы уже в 2020 году.
"В прошлом году разгорелась жаркая дискуссия. Она дошла даже до уровня президента. Он в целом позитивно оценил такое предложение, но призвал действовать не спеша. Я напоминаю, что в Трудовом кодексе определены нерабочие праздничные дни. И у правительства есть право осуществлять перенос этих нерабочих праздничных дней с целью оптимизации. Это правительство делает ежегодно на следующий календарный год. Мы ожидали, что уже в этом году решение будет принято. Потому что в прошлом году была полная календарная чехарда, когда часть регионов объявила 31 декабря выходным, часть — нет", — пояснил политик.
Он подчеркнул, что этот вопрос должен быть рассмотрен в сентябре. Фракция ЛДПР будет настаивать на принятии закона и его применении уже в этом году. Нилов отметил, что это не требует от государства никаких затрат, но сделает жизнь россиян комфортнее.
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