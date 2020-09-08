В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днём

Последний день года должен быть выходным. Это необходимо закрепить на законодательном уровне.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что фракция ЛДПР ещё в прошлом году выступала с такой инициативой. Если бы правительство тогда её поддержало, то официальный выходной 31 декабря россияне получили бы уже в 2020 году.

"В прошлом году разгорелась жаркая дискуссия. Она дошла даже до уровня президента. Он в целом позитивно оценил такое предложение, но призвал действовать не спеша. Я напоминаю, что в Трудовом кодексе определены нерабочие праздничные дни. И у правительства есть право осуществлять перенос этих нерабочих праздничных дней с целью оптимизации. Это правительство делает ежегодно на следующий календарный год. Мы ожидали, что уже в этом году решение будет принято. Потому что в прошлом году была полная календарная чехарда, когда часть регионов объявила 31 декабря выходным, часть — нет", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что этот вопрос должен быть рассмотрен в сентябре. Фракция ЛДПР будет настаивать на принятии закона и его применении уже в этом году. Нилов отметил, что это не требует от государства никаких затрат, но сделает жизнь россиян комфортнее.