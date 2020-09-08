Российская экономика вернется в "обычный бюджетный ритм" к 2022 году, считает глава Минфина страны Антон Силуанов.
По его словам, в ведомстве уже готов проект бюджета на 2021-2023 годы, в рамках которого планируется постепенно снижать меры господдержки. Переход к обычному режиму расходования средств постараются сделать максимально плавным, поскольку для экономики резкое прекращение господдержки может стать причиной множества проблем.
"Мы взяли период два года: по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года. И с 2022 года мы выходим уже на обычные стандартные наши правила бюджетной политики", — прокомментировал Силуанов.
По данным представителей кабмина, новый "пакет" бюджетных правок в Госдуме смогут оценить уже скоро: крайний срок его отправки — 1 октября. Помимо бюджета, специалисты предоставят прогнозы касательно социально-экономического развития страны, а также предложат варианты работы с бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политикой.
Напомним, что Михаил Мишустин на одном из совещаний касательно бюджета отметил, что первостепенной задачей кабмина остается выполнение социальных обязательств перед россиянами.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.