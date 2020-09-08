Российский "бюджетный ритм" восстановят в 2022 году

Российская экономика вернется в "обычный бюджетный ритм" к 2022 году, считает глава Минфина страны Антон Силуанов.

По его словам, в ведомстве уже готов проект бюджета на 2021-2023 годы, в рамках которого планируется постепенно снижать меры господдержки. Переход к обычному режиму расходования средств постараются сделать максимально плавным, поскольку для экономики резкое прекращение господдержки может стать причиной множества проблем.

"Мы взяли период два года: по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года. И с 2022 года мы выходим уже на обычные стандартные наши правила бюджетной политики", — прокомментировал Силуанов.

По данным представителей кабмина, новый "пакет" бюджетных правок в Госдуме смогут оценить уже скоро: крайний срок его отправки — 1 октября. Помимо бюджета, специалисты предоставят прогнозы касательно социально-экономического развития страны, а также предложат варианты работы с бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политикой.

Напомним, что Михаил Мишустин на одном из совещаний касательно бюджета отметил, что первостепенной задачей кабмина остается выполнение социальных обязательств перед россиянами.