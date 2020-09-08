Жириновский против многодневного голосования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не верит в прозрачность многодневного голосования. По его мнению, такой формат даст возможность сфальсифицировать итоги.

Такое мнение политик высказал на предвыборном митинге ЛДПР.

"Уже в пятницу начинается многодневное голосование. С точки зрения, чтобы люди не скапливались на избирательном участке, это может быть целесообразно, но с точки зрения контроля это не лезет ни в какие рамки", — заявил Владимир Жириновский.

Он выразил сомнение в сохранности бюллетеней по ночам и во время перерывов в работе избирательных участков.

Напомним, что единый день голосования в этом году в России продлится три дня. Россияне выберут 20 губернаторов, а в 11 регионах выберут депутатов законодательных собраний. Голосование продлится с 11 по 13 сентября включительно.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Справедливая Россия" подготовила памятку для членов избирательных комиссий. В ней указаны последствия за фальсификацию досрочных выборов. Памятка получила интригующий заголовок "За что вас могут посадить в тюрьму".