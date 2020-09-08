Вырубку леса для БАМа проконтролировал Путин

В ходе разговора по видеосвязи с главной РЖД Олегом Белозёровым Владимир Путин отметил, что людей беспокоят вырубки леса и нужно решать этот вопрос в том числе с привлечением общественности.

Президент также одобрительно отозвался о идее проведения Года Байкала уже в ближайшей перспективе — вопрос необходимо вынести на детальную проработку на уровне правительства.

Ситуацию вокруг вырубок взял на контроль врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью", — отметил Кобзев.

Дополнительно Кобзев сообщил, что меморандум касательно контроля вырубок уже подписан представителями РЖД. Согласно новому документу, вырубки будут проводиться не только с тщательным соблюдением всех норм и выдачей экологических заключений, но и под его персональную ответственность.

К решению возможных проблем также подключатся главы муниципалитетов и представители экологических организаций.