Заговорщики, планирующие свергнуть президента России Владимира Путина, проникли во все государственные структуры, включая Минобороны, Кремль и ФСБ.

Об этом рассказал сокурсник главы государства Юрий Швец.

"Есть группа заговорщиков. Заговорщики в администрации Путина, Минобороны и ФСБ. И, согласно признанию одного из членов этой группы, через него информация передаётся американской разведке. Причём он об этом рассказал сам", — утверждает он.