Заговорщики, планирующие свергнуть президента России Владимира Путина, проникли во все государственные структуры, включая Минобороны, Кремль и ФСБ.
Об этом рассказал сокурсник главы государства Юрий Швец.
"Есть группа заговорщиков. Заговорщики в администрации Путина, Минобороны и ФСБ. И, согласно признанию одного из членов этой группы, через него информация передаётся американской разведке. Причём он об этом рассказал сам", — утверждает он.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.