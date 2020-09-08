Сергей Лавров в Дамаске встретился с Башаром Асадом

В Дамаске состоялась встреча президента Сирии Башара Асада с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, они обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами в связи с западными санкциями, введёнными в отношении сирийской власти.

В сообщении отмечается, что это первый визит главы российской дипломатии в Дамаск с февраля 2012 года.

"В ходе встречи я подчеркнул решимость своего правительства продолжать работу с российскими союзниками для реализации двусторонних соглашений и обеспечения "успеха российских инвестиций в Сирии" — говорится в заявлении, сделанном Асадом по итогам встречи (цитата AFP).

В ходе беседы стороны обсудили возможность новых договоренностей "в интересах обеих стран, которые позволили бы смягчить последствия санкций" против Сирии, поскольку на сегодняшнем этапе важно выработать "механизмы преодоления экономической блокады и давления на сирийский народ".

"Встреча российской делегации с президентом Асадом была продуктивной, обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества. (…) Мы договорились продолжить реализацию проектов в экономической сфере, — заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем (цитата ТАСС). — Будущее наших отношений с Россией перспективно как в политической, так и в экономической сферах".

Напомним, что санкции США, направленные против представителей сирийской власти, напрямую влияют на экономическую сферу, включая ограничения на сирийский импорт и нефтяной сектор.