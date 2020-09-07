Российский политик не верит, что Украина поможет Крыму

Крымский вице-спикер Владимир Бобков обозначил свою позицию по поводу помощи от Украины Крыму. О считает, что Украина не будет обеспечивать полуостров водой, несмотря на все призывы ООН и прочих организаций.

"Я не сторонник в любом вопросе, тем более настолько заполитизированном, руководствоваться какими-то иллюзиями. Сколько бы сложной с точки зрения водоснабжения ситуация на полуострове ни была, рассчитывать на получение воды с территории Украины попросту невозможно. И здесь есть несколько причин", — сказал Владимир Бобков.

Напомним, ООН высказала мнение, что Россия и Украина должны совместно обеспечить жителей Крыма водой.