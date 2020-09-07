Российский политик Руслан Бальбек назвал заявления ООН ничего не значащими и не несущими никакого смысла. А также отметил, что позиция Украины по отношению к Крыму — лишь прикрытие, чтобы выпросить побольше денег у мирового сообщества.

"В лучших традициях западной бюрократии — туманный ответ ни о чем. Если Украина, считающая Крым своей территорией, не даёт своим гражданам воду, это самый яркий пример того, что Крым для официального Киева — это лишь плакат, с которым он носится по всему свету, выклянчивая деньги и преференции.

Так что лукавый ответ чиновников из ООН подтверждает нам прописные истины: из чьих рук кормятся, ту позицию и отстаивают. И то, что официальный Вашингтон — истинный хозяин демагогов из ООН — это не тайна, а лишь ещё одно, наверное, стотысячное подтверждение", — сказал Бальбек.