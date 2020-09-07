Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед участниками конкурса "Лидеры России".
Глава правительства отметил, что считает своим наставником президента страны Владимира Путина.
"Сегодня для меня наставник — президент России, говорю абсолютно искренне", — отметил политик.
Ранее Мишустин говорил конкурсантам, что для достижения успеха необязательно ехать в Москву.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.