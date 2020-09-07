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За холодные батареи теплоснабжающие организации будут штрафовать

Политика » Власть » Парламент

Коммунальщиков в России будут наказывать рублём за оказание некачественных услуг.

За холодные батареи теплоснабжающие организации будут штрафовать

В частности, за так называемый "недотоп" — холодные батареи в квартирах.

Соответствующий законопроект готов и ждет одобрения Госдумы.

По словам атора инициативы Натальи Костенко, за нарушение нормативов по услугам ЖКХ предусмотрена система штрафов:

  • в первый раз — в размере от 5 до 10 тысяч рублей,
  • при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Сегодня штрафы за некачественные услуги ЖКХ составляют

  • от 500 до 1 тысячи рублей для физических лиц (то есть конкретных ответственных исполнителей);
  • от 5 до 10 тысяч для юрлиц.

Таким образом, если закон — кстати, одобренный Минстроем — будет принят, то организации — поставщики услуг лишатся возможности "выбивать долги" путём отключения отопления и воды.

Хотя голосование по законопроекту ещё только предстоит, многие парламентарии уже положительно его оценили.

"Мы и раньше неоднократно подобное предлагали и вносили законопроекты по усилению контроля за работой компаний в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Очень часто люди платят за горячую воду, а она теплая или отопление не соответствует нормам", — говорит Ярослав Нилов, зампред фракции ЛДПР.

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