За холодные батареи теплоснабжающие организации будут штрафовать

Коммунальщиков в России будут наказывать рублём за оказание некачественных услуг.
В частности, за так называемый "недотоп" — холодные батареи в квартирах.
Соответствующий законопроект готов и ждет одобрения Госдумы.
По словам атора инициативы Натальи Костенко, за нарушение нормативов по услугам ЖКХ предусмотрена система штрафов:
ДЛЯ СПРАВКИ:
Сегодня штрафы за некачественные услуги ЖКХ составляют
Таким образом, если закон — кстати, одобренный Минстроем — будет принят, то организации — поставщики услуг лишатся возможности "выбивать долги" путём отключения отопления и воды.
Хотя голосование по законопроекту ещё только предстоит, многие парламентарии уже положительно его оценили.
"Мы и раньше неоднократно подобное предлагали и вносили законопроекты по усилению контроля за работой компаний в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Очень часто люди платят за горячую воду, а она теплая или отопление не соответствует нормам", — говорит Ярослав Нилов, зампред фракции ЛДПР.
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