За холодные батареи теплоснабжающие организации будут штрафовать

Коммунальщиков в России будут наказывать рублём за оказание некачественных услуг.

В частности, за так называемый "недотоп" — холодные батареи в квартирах.

Соответствующий законопроект готов и ждет одобрения Госдумы.

По словам атора инициативы Натальи Костенко, за нарушение нормативов по услугам ЖКХ предусмотрена система штрафов:

в первый раз — в размере от 5 до 10 тысяч рублей,

при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Сегодня штрафы за некачественные услуги ЖКХ составляют

от 500 до 1 тысячи рублей для физических лиц (то есть конкретных ответственных исполнителей);

от 5 до 10 тысяч для юрлиц.

Таким образом, если закон — кстати, одобренный Минстроем — будет принят, то организации — поставщики услуг лишатся возможности "выбивать долги" путём отключения отопления и воды.

Хотя голосование по законопроекту ещё только предстоит, многие парламентарии уже положительно его оценили.