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Захарова намекнула, что Берлин намеренно тормозит "дело Навального"

Политика

Москва готова сотрудничать с Берлином в связи с ситуацией с Навальным. Но нет уверенности, что Берлин не ведёт двойную игру, поскольку "немцы тянут время, не предоставив никаких доказательств отравления".

Захарова намекнула, что Берлин намеренно тормозит

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии (об этом подробнее здесь).

"Берлин должен показать оперативную эффективность, — сказала Захарова в эфире ТК Россия-24. — Мы готовы к сотрудничеству с немецкой стороной 24 часа в сутки. Мы пытаемся побудить Берлин дать быстрый ответ на соответствующие запросы. А в ответ слышим лишь призывы партнеров по НАТО к международному расследованию, к обращению в международную организацию. Хотелось бы напомнить, что расследование должно проводиться в рамках правового поля — и именно так мы и поступаем."

Позже Захарова в своем Фейсбуке разъяснила, что она имела в виду под "двойной игрой" Германии:

"…если Правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России, переданный ещё 27 августа.Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами". Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?"

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