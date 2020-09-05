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Владимир Путин высказался о работе Госсовета

Политика » Власть » Парламент

Государственный совет стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, а также обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне.

Владимир Путин высказался о работе Госсовета

Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства объяснил, почему в 2000 году попросил губернаторов не участвовать в работе верхней палаты парламента.

"Я как раз предложил им сосредоточиться на административных функциях, на административной, исполнительской работах, потому что, во-первых, тогда это было чрезвычайно важно, имея в виду ту сложную — если не сказать чрезвычайную — ситуацию, в которой находилась страна и регионы РФ с точки зрения экономики, социальной сферы.

И второе: мне казалось, — я уверен, что это было правильное решение, — с точки зрения баланса общественных интересов все-таки было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые, административные возможности, не было ещё и такого защитного панциря в виде депутатской неприкосновенности", — сообщил Путин.

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