Государственный совет стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, а также обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне.
Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства объяснил, почему в 2000 году попросил губернаторов не участвовать в работе верхней палаты парламента.
"Я как раз предложил им сосредоточиться на административных функциях, на административной, исполнительской работах, потому что, во-первых, тогда это было чрезвычайно важно, имея в виду ту сложную — если не сказать чрезвычайную — ситуацию, в которой находилась страна и регионы РФ с точки зрения экономики, социальной сферы.
И второе: мне казалось, — я уверен, что это было правильное решение, — с точки зрения баланса общественных интересов все-таки было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые, административные возможности, не было ещё и такого защитного панциря в виде депутатской неприкосновенности", — сообщил Путин.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.