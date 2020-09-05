Владимир Путин высказался о работе Госсовета

Государственный совет стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, а также обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства объяснил, почему в 2000 году попросил губернаторов не участвовать в работе верхней палаты парламента.