Жириновский предложил Литве отдать часть территорий Белоруссии

Литве напомнили о её историческом территориальном долге перед Белоруссией. Прибалтийской стране предложили вернуть соседней стране Вильнюс и Клайпеду. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что Литва ведёт себя очень активно, "практически открытым текстом говорит о разделе Белоруссии, мечтают о "Речи Посполитой".

Политик напомнил, что после 1989 года в Литве была проведена так называемая "десоветизация", а сейчас страна живёт по Конституции 1938 года, тогда столицей был Каунас.

"Так что, раз речь об историческом ревизионизме, то Литве ради чистоты совет: нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс, и Клайпеду", — написал в своём Telegram-канале Владимир Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР заявлял, что президент Белоруссии в скором времени потеряет устойчивое положение и покинет пост главы государства. По мнению Жириновского, Белоруссия войдёт в состав России со всеми своими шестью областями, а Лукашенко может занять пост вице-премьера по сельскому хозяйству.