Политик заявил, что в той версии закона, которая есть сейчас, много существенных недостатков. Например, бюрократическая волокита, чтобы начать поиски по геолокации взрослого человека. А ведь в это время жизни может угрожать прямая опасность и счёт идет на минуты.

"Полагаю, что законопроект будет оперативно доработан и принят. Это важная инициатива, поскольку речь идет о спасении жизни людей, сохранении их здоровья", — сказал Василий Пискарев.

"У нас имелись определенные замечания, поскольку ранее Госдума приняла закон о поиске по геолокации пропавших детей. В нем предусмотрен механизм, что о проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы должны уведомить суд, и в течение 48 часов с момента их начала получить судебное решение. Мы предложили распространить этот механизм и на данный закон", — добавил политик.