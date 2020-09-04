Геннадий Зюганов: Скандальный ролик – это подделка

Одна из самых обсуждаемых новостей в России — слова Зюганова о тех, кого Гитлер сжигал в концлагерях. На видео чётко слышно, что лидер коммунистов перечисляет несколько национальностей, в том числе и русских, и в конце называет их сволочами.

Но так ли это? Журналист "Комсомолки" решил разобраться и ознакомился с расшифровкой речи политика. Из неё становится понятно, что оскорбительное видео — результат монтажа.

Скоро начнётся разбирательство по этому делу. А сам Геннадий Зюганов говорит, что это, к сожалению, обычная предвыборная ситуация.