Трамп: надо ладить с другими странами

Президент США Дональд Трамп столько раз слышал обвинения в свой адрес по поводу сговора с Россией, что не хочет и не может больше это терпеть. Теперь, когда он слышит, что по телевидению говорят что-то о РФ, он просто выключает телевизор. Кроме того, Дональд Трамп отмечает, что отношения должны быть хорошими со всеми странами.