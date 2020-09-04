Президент США Дональд Трамп столько раз слышал обвинения в свой адрес по поводу сговора с Россией, что не хочет и не может больше это терпеть. Теперь, когда он слышит, что по телевидению говорят что-то о РФ, он просто выключает телевизор. Кроме того, Дональд Трамп отмечает, что отношения должны быть хорошими со всеми странами.
"Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. Поладить с другими странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо", — отметил президент Америки.
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