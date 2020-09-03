Действия Польши по отношению к Белоруссии, по мнению представителя МИД России, просто недопустимы. Балтийская страна нарушает все мыслимые международные нормы, грубо вмешиваясь в дела республики. Так считает Мария Захарова.

"Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Не только они, но, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — заявила Захарова.

"Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции", — сказала политик.