Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами

Глава украинского МИД считает, что Белоруссия поступает недружественно по отношению к Украине. Если продолжится в том же духе, то, по словам Дмитрия Кулебы, будут предприняты жёсткие меры. И совсем не такие, как отзыв украинского дипломата из Белоруссии.