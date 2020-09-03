Глава украинского МИД считает, что Белоруссия поступает недружественно по отношению к Украине. Если продолжится в том же духе, то, по словам Дмитрия Кулебы, будут предприняты жёсткие меры. И совсем не такие, как отзыв украинского дипломата из Белоруссии.
"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", — сказал Кулеба.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.