Новак вошёл в правительственную делегацию для поездки в Минск

Министр энергетики России отменил визит в Татарстан. Вместо этого Александр Новак отправится в Минск.

Он составит компанию премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Министр в составе делегации с Мишустиным в четверг посетит Минск", — цитирует своего источника РИА "Новости".

Изначально 3 сентября Новак должен был участвовать в закладке памятного знака, посвящённого строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС. Из-за переноса приезда министра мероприятие тоже перенесли.

В состав правительственной делегации в итоге вошли: вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, министр энергетики России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в четверг в Минск отправится глава российского кабмина Михаил Мишустин. Накануне в Москве встретились главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

Завтра, 4 сентября, в столицу России приедет министр обороны Белоруссии, генерал-майор Виктор Хренин. Он поучаствует в заседании глав военных ведомств стан СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.

Кроме того, в ближайшие недели состоится встреча на высшем уровне. В Москву прибудет Александр Лукашенко, который намерен лично пообщаться с Владимиром Путиным.