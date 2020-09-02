Валерий Цепкало выразил свою точку зрения о происходящем в Белоруссии. Он заявил, что оппозиция всего лишь хочет справедливого устранения Лукашенко. Ведь тот, по мнению политика, преступным образом захватил власть. А вот Светлана Тихановская, которая сейчас является лидером оппозиционеров, напротив, легитимно избранный президент страны.
"Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по Конституции. Какой может быть референдум, если считать опять будет ЦИК и его председатель Лидия Ермошина? Какие изменения он может предложить? Какое право он вообще имеет что-то предлагать?", — заявил Цепкало.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.