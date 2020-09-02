Цепкало: законный президент РБ – это Светлана Тихановская

Валерий Цепкало выразил свою точку зрения о происходящем в Белоруссии. Он заявил, что оппозиция всего лишь хочет справедливого устранения Лукашенко. Ведь тот, по мнению политика, преступным образом захватил власть. А вот Светлана Тихановская, которая сейчас является лидером оппозиционеров, напротив, легитимно избранный президент страны.