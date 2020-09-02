Дмитрий Медведев отметил, что отношения РФ и США становятся со временем всё хуже и хуже. Они очень непростые и идут по пути деградации, а не восстановления и улучшения. По мнению политика, вины России в этом нет никакой. Вся ответственность лежит на американской стороне.
"Эти отношения, к сожалению, строятся весьма и весьма непросто, развиваются весьма и весьма непросто. Более того, в значительной степени деградировали вообще по отношению к даже некоторым прежним периодам. Мы считаем, что в этом, к сожалению, их вина, и в этом нет нашей вины", — сказал Медведев.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.