Дмитрий Медведев: Россия не виновата в деградации отношений с США

Дмитрий Медведев отметил, что отношения РФ и США становятся со временем всё хуже и хуже. Они очень непростые и идут по пути деградации, а не восстановления и улучшения. По мнению политика, вины России в этом нет никакой. Вся ответственность лежит на американской стороне.