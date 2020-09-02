Глава МИД РБ Владимир Макей выразил мнение, что украинского сценария избежать удалось. И это стало возможным во многом благодаря правильной позиции РФ в сложившейся ситуации.
"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск. Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже", — сказал глава МИД на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.