Глава МИД РБ Владимир Макей выразил мнение, что украинского сценария избежать удалось. И это стало возможным во многом благодаря правильной позиции РФ в сложившейся ситуации.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск. Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже", — сказал глава МИД на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.