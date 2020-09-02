Николас Мадуро: моё убийство одобрено Вашингтоном

Президент Венесуэлы снова обвиняет Соединённые Штаты в покушении на него. По словам Мадуро, в Вашингтоне уже не раз пытались это сделать. Но пока безрезультатно. Сейчас в Америке, по мнению лидера Венесуэлы, идёт подбор стрелка, который осуществит убийство.

"Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил", — сказал президент Венесуэлы.

Тем временем Госдепартамент США объявил награду в 15 млн долларов за Мадуро. Также его и некоторых других венесуэльских политиков обвиняют в сбыте наркотиков.