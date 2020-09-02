Президент Венесуэлы снова обвиняет Соединённые Штаты в покушении на него. По словам Мадуро, в Вашингтоне уже не раз пытались это сделать. Но пока безрезультатно. Сейчас в Америке, по мнению лидера Венесуэлы, идёт подбор стрелка, который осуществит убийство.
"Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил", — сказал президент Венесуэлы.
Тем временем Госдепартамент США объявил награду в 15 млн долларов за Мадуро. Также его и некоторых других венесуэльских политиков обвиняют в сбыте наркотиков.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.