Дональд Трамп предложил одному из кандидатов в президенты, Джо Байдену, пройти медицинский осмотр. В частности, тестирование на различные препараты. Американский лидер пришёл к мнению, что подобное необходимо из-за существенной разницы в поведении Байдена. Раньше, по мнению Трампа, Байден был спокойнее и слабее.
"Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд. И он, и я должны пройти тест на препараты", — заявил Трамп в одном из интервью.
Напомним, что сейчас в Соединённых Штатах проходит предвыборная гонка. А в начале ноября пройдут выборы на пост президента Америки.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.