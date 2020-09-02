Дональд Трамп: поведение Байдена сильно изменилось

Дональд Трамп предложил одному из кандидатов в президенты, Джо Байдену, пройти медицинский осмотр. В частности, тестирование на различные препараты. Американский лидер пришёл к мнению, что подобное необходимо из-за существенной разницы в поведении Байдена. Раньше, по мнению Трампа, Байден был спокойнее и слабее.

"Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд. И он, и я должны пройти тест на препараты", — заявил Трамп в одном из интервью.

Напомним, что сейчас в Соединённых Штатах проходит предвыборная гонка. А в начале ноября пройдут выборы на пост президента Америки.