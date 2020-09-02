Сенатор Сергей Цеков заявил, что Тихановская не может не понимать, каков юридический и фактический статусы Крыма на самом деле. При помощи своих заявлений она просто пытается скрыть свою настоящую политическую точку зрения.
Такого же мнения придерживается и крымский сенатор Ольга Ковитиди.
Напомним, что ранее Светлана Тихановская в одном из своих интервью высказала мнение о ситуации с Крымом. Она считает, что Крым должен и дальше принадлежать Украине.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.