Сергей Цеков: Тихановская пытается скрыть свои истинные взгляды

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Тихановская не может не понимать, каков юридический и фактический статусы Крыма на самом деле. При помощи своих заявлений она просто пытается скрыть свою настоящую политическую точку зрения.

Такого же мнения придерживается и крымский сенатор Ольга Ковитиди.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская в одном из своих интервью высказала мнение о ситуации с Крымом. Она считает, что Крым должен и дальше принадлежать Украине.