Геннадий Зюганов высказал довольно резкое суждение о происходящем в Белоруссии. Он назвал оппозиционеров самозванцами. А также сказал, что события в Белоруссии готовились давно. Их цель — уничтожить суверенитет республики. И добавил, что готовит открытое обращение к лидерам обеих стран.

"Завтра будет опубликовано мое обращение к президенту Путину и президенту Лукашенко, что мы обязаны из этой циничной атаки сделать далекоидущие выводы. Мы подготовили восемь конкретных предложений: мы обязаны на первом заседании Государственной думы и Совета Федерации, и Совета безопасности рассмотреть сложившуюся ситуацию", — заявил лидер коммунистов.

"Что касается этого самозванного совета — его никто не избирал, никто ему не давал никаких полномочий. Они работают под диктовку американских ЦРУшников за чужие деньги. Я посмотрел, кто собирал деньги на акции протеста, — сидит этот человек в Лондоне; кто информационно "простреливает" мозги — сидит в Варшаве, кто собирает деньги — сидит в Литве. Все это спланированная акция, которая ничего доброго не дает ни белорусам, ни нам", — сказал Зюганов.