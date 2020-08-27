Лидеры государств Лукашенко и Путин обсудили возможность рефинансирования долга Белоруссии размером в миллиард долларов. Президент России согласился перенести сроки по возвращению долга белорусской стороной. В самое ближайшее время будут обсуждены детали предстоящего договора между двумя странами.
Александр Лукашенко при этом отметил, что эти деньги помогут экономике республики.
"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России — прим. ред.) по поводу рефинансирования", — сказал Александр Лукашенко
"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", — добавил он.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.