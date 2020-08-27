Лукашенко: миллиард пока останется у нас

Лидеры государств Лукашенко и Путин обсудили возможность рефинансирования долга Белоруссии размером в миллиард долларов. Президент России согласился перенести сроки по возвращению долга белорусской стороной. В самое ближайшее время будут обсуждены детали предстоящего договора между двумя странами.

Александр Лукашенко при этом отметил, что эти деньги помогут экономике республики.