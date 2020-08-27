Путин: Россия обещала Белоруссии помощь и обещание своё исполнит

По договору о союзном государстве и договору о коллективной безопасности (ОДКБ) Россия имеет обязательства перед Белоруссией. И обязательно выполнит их, если потребуется.

Это подтвердил президент России Владимир Путин.

"В рамках этих договоров есть соответствующие статьи, по которым страны-члены должны оказывать друг другу помощь в защите стабильности границ. У нас есть обязательства перед Белоруссией. Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в России действительно сформирован резерв сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть направлены в республику. Однако их не будут задействовать, пока "ситуация не вышла из-под контроля". Как отметил Владимир Путин, сейчас такой необходимости нет.

По мнению президента России, правоохранительные органы самой Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно по сравнению с тем, что творится в других странах, где от рук полиции погибают люди. Путин уверен, что ситуация в Белоруссии выравнивается и в дальнейшем проблемы будут решаться мирными средствами.