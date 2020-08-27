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Политолог: Путин расскажет о международной обстановке

Политика » Власть » Кремль

Международная обстановка станет главной темой интервью с Владимиром Путиным. Глава государства ответит на вопросы журналиста Сергея Брилёва в эфире телеканала "Россия 24" сегодня в 14 часов.

Возможные темы для беседы назвал политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

"Я думаю, что президент хочет высказать своё мнение по важным вопросам. В соседней стране Белоруссии непонятно что творится. Это все может повлиять и на нашу страну, на нашу экономику, на наших людей. Это касается многих из нас. Тревожит людей. Поэтому президент отвечает", — пояснил эксперт.

Напомним, что в Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, идут массовые акции протеста. Ежедневно тысячи жителей разных городов республики выходят на улицы с требованием провести повторные выборы президента. Они отказываются признавать легитимность Александра Лукашенко.

Как заявила сегодня его бывшая соперница Светлана Тихановская, оппозиция намерена идти до конца. И если сейчас митинги утихли, то к выходным они вновь наберут силу.

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