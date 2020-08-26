Нарушил ли закон госсекретарь США

Американские демократы обвинили госсекретаря в нарушении закона. В нём говорится о том, что никто из американского правительства не может выступать с заявлениями, касающимися политики. А Помпео открыто одобрил некоторые политические решения действующего президента.

Кроме того, госсекретарь ни словом не обмолвился о других кандидатах на пост президента. И сторонники Демократической партии расценили это, как прямую агитацию за Дональда Трампа.