Жириновский нашёл способ воевать без кровопролития

В российскую армию необходимо брать больше женщин. Это поможет деморализовать противника. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать, это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться", — заявил политик.

Он напомнил, что такая практика применялась в царской армии. Противники — немецкие и австрийские солдаты, — увидев на поле боя женщин, разбегались. Потому что женские батальоны отличались настойчивостью в бою.

Ранее "Правда.Ру" писала, как Белоруссия войдёт в состав России. По его мнению, РФ расширится на шесть регионов, которые сейчас составляют соседнюю республику, а Александр Лукашенко займёт пост вице-премьера по сельскому хозяйству в правительстве России. При любом другом сценарии президенту Белоруссии будет сложно сохранить свою власть, так как Россия больше не будет помогать, как помогала ранее, а Запад поможет, но только если республика реализует украинский прозападный сценарий.