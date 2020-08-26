В российскую армию необходимо брать больше женщин. Это поможет деморализовать противника. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать, это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться", — заявил политик.
Он напомнил, что такая практика применялась в царской армии. Противники — немецкие и австрийские солдаты, — увидев на поле боя женщин, разбегались. Потому что женские батальоны отличались настойчивостью в бою.
Ранее "Правда.Ру" писала, как Белоруссия войдёт в состав России. По его мнению, РФ расширится на шесть регионов, которые сейчас составляют соседнюю республику, а Александр Лукашенко займёт пост вице-премьера по сельскому хозяйству в правительстве России. При любом другом сценарии президенту Белоруссии будет сложно сохранить свою власть, так как Россия больше не будет помогать, как помогала ранее, а Запад поможет, но только если республика реализует украинский прозападный сценарий.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.