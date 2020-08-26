Появилось мнение, что белорусские оппозиционеры хотят закрыть границы между Белоруссией и Российской Федерацией. Однако вскоре лидер оппозиции Светлана Тихановская официально опровергла эти слухи. А также сказала, что уверена в правильном и толерантном поведении РФ по отношению к Белоруссии.
"Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является чепухой, поэтому Совет сказал то, что он сказал, чтобы опровергнуть эти голоса", — сказала Тихановская.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.