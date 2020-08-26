Тихановская: мы против закрытия границ

Появилось мнение, что белорусские оппозиционеры хотят закрыть границы между Белоруссией и Российской Федерацией. Однако вскоре лидер оппозиции Светлана Тихановская официально опровергла эти слухи. А также сказала, что уверена в правильном и толерантном поведении РФ по отношению к Белоруссии.