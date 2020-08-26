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Тихановская: мы против закрытия границ

Политика

Появилось мнение, что белорусские оппозиционеры хотят закрыть границы между Белоруссией и Российской Федерацией. Однако вскоре лидер оппозиции Светлана Тихановская официально опровергла эти слухи. А также сказала, что уверена в правильном и толерантном поведении РФ по отношению к Белоруссии.

"Были голоса, что мы хотим закрыть границу с Россией, что является чепухой, поэтому Совет сказал то, что он сказал, чтобы опровергнуть эти голоса", — сказала Тихановская.

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