Сергей Лавров в недавнем интервью сказал, что он уверен во влиянии Запада на действия белорусских оппозиционеров. Кроме того, глава МИД отметил, что антироссийских настроений в республике нет.
"Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", — говорит Лавров.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.