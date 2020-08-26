Лавров: в действиях оппозиции видна "рука" западных государств

Сергей Лавров в недавнем интервью сказал, что он уверен во влиянии Запада на действия белорусских оппозиционеров. Кроме того, глава МИД отметил, что антироссийских настроений в республике нет.