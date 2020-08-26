Оппозицию Белоруссии, и, в частности, Марию Колесникову очень взволновал факт того, что Лукашенко дал своему сыну в руки настоящее боевое оружие. Было отправлено обращение к правоохранительным органам с просьбой расследовать этот факт.
"Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание", — заявила Колесникова.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.