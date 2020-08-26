Оппозиция Белоруссии просит помощи правоохранительных органов

Оппозицию Белоруссии, и, в частности, Марию Колесникову очень взволновал факт того, что Лукашенко дал своему сыну в руки настоящее боевое оружие. Было отправлено обращение к правоохранительным органам с просьбой расследовать этот факт.