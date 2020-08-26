Мелания Трамп в последнее время всё чаще говорит о своём муже, президенте Соединённых Штатов. В одном из своих заявлений первая леди поделилась, что всё, что делает президент, он делает исключительно из любви к своей стране. А также она упомянула о том, что её муж очень искренний человек.
"Абсолютная честность — это то, что мы как граждане заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ, и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше", — говорит Мелания Трамп.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.