Первая леди США: главная черта президента – искренность

Мелания Трамп в последнее время всё чаще говорит о своём муже, президенте Соединённых Штатов. В одном из своих заявлений первая леди поделилась, что всё, что делает президент, он делает исключительно из любви к своей стране. А также она упомянула о том, что её муж очень искренний человек.