Зампред Совбеза Дмитрий Медведев станет главой новой комиссии по обеспечению интересов РФ на территории Арктики. Первоочередная задача — это соблюдение мер безопасности России.
Кроме того, комиссия должна будет развивать экономическую и социальную сферы.
В обязанности комиссии также входит координация органов власти в различных сферах. А в её состав, помимо Дмитрия Медведева, вошли министры различных отраслей.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.