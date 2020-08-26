Медведев возглавит комиссию по защите интересов России в Арктике

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев станет главой новой комиссии по обеспечению интересов РФ на территории Арктики. Первоочередная задача — это соблюдение мер безопасности России.

Кроме того, комиссия должна будет развивать экономическую и социальную сферы.

В обязанности комиссии также входит координация органов власти в различных сферах. А в её состав, помимо Дмитрия Медведева, вошли министры различных отраслей.