США и Франция усиливают давление на Москву из-за Навального

США и Франция потребовали от российских властей начать "немедленное" и "прозрачное" расследование "причин госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального".
Напомним, накануне с таким же заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Заявление больницы милосердия в Берлине, куда Алексей Навальный был госпитализирован, требует немедленного, полного и прозрачного расследования со стороны российских властей", — сказал посол США в Москве Джон Салливан, цитируемый в Twitter пресс-секретарем посольства США в Москве Ребеккой Росс.
Согласно тому же источнику, Джон Салливан также призвал "привлечь к ответственности стороны, которые стоят за этим актом".
Ambassador Sullivan: German medical experts now say clinical findings indicate that Russian opposition activist Aleksey #Navalny was poisoned in #Russia last week. ½— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) August 25, 2020
"Франция выражает свою глубокую озабоченность этим преступным деянием, совершенном в отношении одного из видных игроков на политической сцене России, — говорится в заявлении французского министерства иностранных дел. — Мы считаем необходимым, чтобы российские власти провели быстрое и прозрачное расследование. И готовы оказать российскому политическому деятелю и его близким поддержку в этих трудных обстоятельствах".
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.