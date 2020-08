США и Франция усиливают давление на Москву из-за Навального

США и Франция потребовали от российских властей начать "немедленное" и "прозрачное" расследование "причин госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального".

Напомним, накануне с таким же заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно тому же источнику, Джон Салливан также призвал "привлечь к ответственности стороны, которые стоят за этим актом".

Ambassador Sullivan: German medical experts now say clinical findings indicate that Russian opposition activist Aleksey #Navalny was poisoned in #Russia last week. ½