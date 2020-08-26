Республиканец Дэн Форест выразил сомнения, что в случае если президентом станет Джо Байден, он не доживёт до собственной инаугурации. Сомнения вызваны весьма преклонным возрастом кандидата. Заменой в этом случае вполне может стать кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис.
"Можете себе представить Камалу Харрис президентом США? Я хочу сказать, все мы знаем, что "сонный Джо", вероятно, не дотянет до 20 января (дата инаугурации). Так что есть хорошие шансы, что Камала Харрис будет вашим президентом", — заявил Форест.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.