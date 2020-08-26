Дэн Форест: Байден, если его выберут, может не дожить до инаугурации

Республиканец Дэн Форест выразил сомнения, что в случае если президентом станет Джо Байден, он не доживёт до собственной инаугурации. Сомнения вызваны весьма преклонным возрастом кандидата. Заменой в этом случае вполне может стать кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис.