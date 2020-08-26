Российский МИД во вторник вечером опубликовал заявление по итогам встречи Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном, в ходе которой, в частности, была затронута тема «отравления» Алексей Навального.
Как следует из документа, Москва ничего не выиграет от предполагаемого отравления Алексея Навального. Западные СМИ и правительства явно поспешили с инсинуациями по этому поводу.
Лавров указал на "подозрительную поспешность", с которой рассказ о предполагаемом отравлении Навального был подхвачен в Вашингтоне и Брюсселе и мгновенно сопоставлен с «отравлениями" Александра Литвиненко и Скрипалей - виновницей которых - highly likely - была назначена Россия.
Неизбежно возникает вопрос - кому это выгодно? Российское руководство пока не знает и явно этого не делает.
В МИДе добавили, что обвинения в "сокрытии", выдвинутые против российских врачей, которые впервые лечили Навального, не соответствуют действительности.
"Мы считаем глубоко оскорбительными обвинения в «сокрытии правды", направленные из некоторых западных столиц в адрес омских врачей, которые сразу же оказали Навальному высокопрофессиональную помощь, - говорится в заявлении. - Они передали полную историю болезни пациента команде немецких врачей. Мы надеемся, что немецкие врачи проявят такой же профессиональный подход и не позволят использовать результаты своих лабораторных анализов в политизированных целях."
Евросоюз всегда поддерживает оппозиционеров России - политолог
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.