Инсинуации вокруг истории с Навальным МИД РФ назвал "оскорбительными"

Российский МИД во вторник вечером опубликовал заявление по итогам встречи Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном, в ходе которой, в частности, была затронута тема «отравления» Алексей Навального.

Как следует из документа, Москва ничего не выиграет от предполагаемого отравления Алексея Навального. Западные СМИ и правительства явно поспешили с инсинуациями по этому поводу.

Лавров указал на "подозрительную поспешность", с которой рассказ о предполагаемом отравлении Навального был подхвачен в Вашингтоне и Брюсселе и мгновенно сопоставлен с «отравлениями" Александра Литвиненко и Скрипалей - виновницей которых - highly likely - была назначена Россия.

Неизбежно возникает вопрос - кому это выгодно? Российское руководство пока не знает и явно этого не делает.

В МИДе добавили, что обвинения в "сокрытии", выдвинутые против российских врачей, которые впервые лечили Навального, не соответствуют действительности.

"Мы считаем глубоко оскорбительными обвинения в «сокрытии правды", направленные из некоторых западных столиц в адрес омских врачей, которые сразу же оказали Навальному высокопрофессиональную помощь, - говорится в заявлении. - Они передали полную историю болезни пациента команде немецких врачей. Мы надеемся, что немецкие врачи проявят такой же профессиональный подход и не позволят использовать результаты своих лабораторных анализов в политизированных целях."

Читайте также:

Евросоюз всегда поддерживает оппозиционеров России - политолог

Эксперты назвали предполагаемых отравителей Навального