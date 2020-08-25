Глава российского МИД Сергей Лавров сомневается в том, что созданный в Белоруссии так называемый Координационный совет легитимен.
Во время встречи с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, который, напомним, до переговоров с российским министром встречался со Светланой Тихановской, Лавров подчеркнул, что некоторые люди, которые числятся в его (КС) составе "узнали постфактум о том, что их туда включили". Более того, некоторые уже вышли из него.
"Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать", — отметил Лавров.
И пояснил, что на сайте "лидера оппозиции" Тихановской появлялись и через некоторое время исчезали "весьма противоречивые цели КС".
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