К легитимности белорусского Координационного совета есть вопросы

Глава российского МИД Сергей Лавров сомневается в том, что созданный в Белоруссии так называемый Координационный совет легитимен.

Во время встречи с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, который, напомним, до переговоров с российским министром встречался со Светланой Тихановской, Лавров подчеркнул, что некоторые люди, которые числятся в его (КС) составе "узнали постфактум о том, что их туда включили". Более того, некоторые уже вышли из него.

"Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать", — отметил Лавров.

И пояснил, что на сайте "лидера оппозиции" Тихановской появлялись и через некоторое время исчезали "весьма противоречивые цели КС".

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