Заместитель Помпео встретился с Лавровым и отведал щи в Москве

Ситуация в Белоруссии стала центральной темой встречи главы МИД России и заместителя госсекретаря США. Сергей Лавров и Стивен Биган встретились в Москве.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в социальной сети она сообщила, что чиновники вместе отправились на обед.

"Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами", — написала Захарова.

Стоит отметить, что ранее первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган встречался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Литве. Она призвала провести расследование преступлений, которые были совершены против народа Белоруссии в первые дни после выборов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, часть белорусской оппозиции желает украинского кровавого сценария. Глава МИД России отметил, что ряд белорусских оппозиционеров, в том числе и сама Тихановская в последнее время проявляют всё больший интерес к обращению к западной аудитории, очевидно, стремясь сохранить накалённую ситуацию. Тем не менее Лавров не исключил, что на Тихановскую было оказано "давление".