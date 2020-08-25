Совбез России: большинство кибератак идёт из США

Тотальная русская угроза в информационном пространстве перестаёт быть страшной. Оказывается, из России совершается около 2-7% кибератак, а вот из США — около 75%.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Прежде всего, факты, которые нашими оппонентами последовательно замалчиваются. К примеру, анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США. Причем американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016 — 2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", — пояснил политик.

Он подчеркнул, что все эти данные находятся в открытом доступе, хотя американцы не спешат их афишировать. Киберпреступники атакуют не только другие страны, но и орудуют внутри США. Так, ежегодно в стране совершается свыше 300 тысяч дистанционных преступлений.

Ранее "Правда.Ру" писала, как интернет-мошенники завлекают жертв. Чтобы не попасться на их удочку, прочитайте материал по ссылке.