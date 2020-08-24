Станислав Шушкевич дал негативную оценку поведению Александра Лукашенко. Он уверен, что президент взял оружие, чтобы запугать собственный народ. И самое ужасное, что он вручил оружие собственному сыну.

"У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства (…). Он может дать сыну автомат с рожком, хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек. Его так и воспринимают в обществе. Его воспринимают как почвару — "чудовище" по-белорусски, очень опасное", — отметил Шушкевич.